FREYR Battery-Aktie: Eine vielversprechende Wahl!

Nach einer längeren Periode ohne Neuigkeiten gab FREYR Battery Ende Juni endlich ein Update. Obwohl der große Erfolg noch auf sich warten lässt, gibt es Fortschritte und das Unternehmen skizzierte einen nachvollziehbaren Fahrplan für die kommenden Jahre.

Darüber hinaus kündigten die Verantwortlichen an, dass sie beginnen würden, erste Batteriezellen-Einheiten zu produzieren – ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen. Die zuletzt etwas träge Aktie reagierte mit einem starken Kursanstieg und stieg innerhalb weniger Tage um knapp 30 Prozent.

Die Freyr-Aktie geht in den Gegenangriff über

In der vergangenen Woche passierte dann das, was wahrscheinlich passieren musste. In einem äußerst schwachen Marktumfeld musste die Freyr-Batterieaktie Korrekturen hinnehmen und fiel von fast 9 Euro auf nur noch 7,84 Euro. Aber dies ist...