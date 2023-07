FREYR Battery-Aktie: Eine schwierige Situation?

Am Donnerstag konnte die Aktie von FREYR Battery trotz ihrer aktuellen Volatilität einen Anstieg von 2,5 % verzeichnen. Obwohl es zurzeit keine besonderen Nachrichten gibt, bleibt die Stimmung bei den Investoren relativ positiv. Die Hoffnung auf dem Markt scheint also nach wie vor nicht abgeschlossen zu sein. Am 8. August wird FREYR seine Finanzergebnisse bekannt geben.

Warum ist der Ausblick für FREYR optimistisch?

Analysten haben hohe Erwartungen an FREYR gesetzt und Prognosen zufolge könnte das Unternehmen eine durchschnittliche Kurssteigerung von etwa 59 % erleben – so die Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Marketscreener. Dies würde ausgehend vom aktuellen Kurs ein Plus von über 12 Euro bedeuten und lässt darauf schließen, dass das Unternehmen in diesen Berechnungen mehr Wert hat als seine Zahlen bisher...