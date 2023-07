FREYR Battery-Aktie: Eine erstaunliche Entwicklung

Am 29. Juni lobte JPMorgan die Aktie des Unternehmens FREYR und setzte das Kursziel auf 13 US-Dollar fest. Vorher hatte Goldman Sachs am 20. Juni seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 14 US-Dollar (zuvor bei 16 Dollar) bekräftigt. Mit dem aktuellen Aktienkurs von etwa 9,61 Dollar, zeigt sich ein beträchtliches Aufwärtspotenzial für das Wertpapier. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese Analystenziele in der Regel einen Zeithorizont von etwa zwölf Monaten haben.

Anleger ziehen dennoch großen Nutzen aus dieser Wertanlage – das Unternehmen verspricht immenses Wachstum. Die Umsatzerwartungen für die kommenden Jahre zeigen eine exponentielle Steigerung – beginnend mit rund einer Million Dollar im Jahr 2023 zu voraussichtlich mehr als fünfzig Millionen im Jahr darauf und schließlich über dreihundert Millionen...