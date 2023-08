FREYR Battery-Aktie: Eine detaillierte Analyse zu einer aufstrebenden Aktie

Es scheint, dass die kommenden Tage für FREYR Battery nicht besonders positiv sein werden. Anfang der Woche war die Stimmung an den Märkten recht neutral, wobei FREYR um -0,17% nachgab. Dennoch ist es in letzter Zeit deutlich bergab gegangen: Die Aktie hat gar einen neuen Tiefststand erreicht. Formal gesehen überrascht das wenig, da Umsätze und Wirtschaftsentwicklung noch nicht so weit fortgeschritten sind, dass sie über eine Minimalentwicklung hinausgehen könnten. Für dieses Jahr wird ein Umsatz von vielleicht 1 Million Dollar erwartet.

FREYR Battery: Erstaunliche Kursziele

Die voraussichtlichen Kursziele von FREYR Battery sind im Vergleich zu ihrer aktuellen Entwicklung erstaunlich. Laut Marketscreener meinen Analysten, dass die Aktie ein Kurspotenzial von 104 % aufweist – als Durchschnittswert schon überraschend hoch. Das...