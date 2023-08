FREYR Battery-Aktie: Drei negative Nachrichten, was bedeutet das?

Die Aktie der FREYR-Battery verzeichnete in den letzten drei Handelstagen signifikante Abschläge. Mit einem Tageshoch von 7,26 Euro am 15. August ist der Kurs bis zum Schlusskurs des gestrigen Tags auf 5,80 Euro gefallen. Im Candlestick-Chart zeichneten sich dadurch drei schwarze Tageskerzen ab – ein Muster, das als „Drei schwarze Krähen“ bekannt ist und gemäß der Candlestick-Literatur ein sehr negatives Signal darstellt. Die Aussicht auf weiterhin fallende Kurse steht also im Raum.

Unterstützung für die FREYR-Battery-Aktie wird geprüft

Auf der anderen Seite könnte der kürzliche Abverkauf auch eine Panikreaktion sein und eröffnet somit die Möglichkeit einer Marktkorrektur mit anschließender Aufwärtsbewegung. Ein solches Szenario tritt häufig nach stark ausgeprägten Abwärtsbewegungen auf. Jedoch fehlen zur Zeit belegbare...