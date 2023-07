FREYR Battery-Aktie: Dieser Faktor ist unschlagbar!

Die Aktie von FREYR Battery hat im vergangenen Handelsmonat einen erheblichen Rückgang erlebt. Sie weist mittlerweile eine negative Performance von 13,30 Prozent vor und hat in den letzten 30 Handelstagen fast 1,17 Euro an Wert verloren. Auch die Perspektive der Goldman Sachs zeigt eine pessimistische Tendenz – das Rating für die FREYR Battery-Aktie wurde von “Kaufen” auf “Neutral” herabgestuft und der Zielpreis für die kommenden zwölf Monate stark reduziert – spezifisch von 14,00 Dollar auf nur noch 10,00 Dollar pro Aktie. Ein bedeutender Faktor ist am 28. Juli eingetreten, welcher zusätzlichen Druck auf die Aktien ausüben könnte.

Vorsicht Deathcross!

Um zu klären: Das sogenannte Deathcross bezeichnet ein charttechnisches Muster indem der kurzfristige gleitende Durchschnitt unter den langfristigen fällt. Analysten mit...