FREYR Battery-Aktie: Diese Gewinnmitnahmen kann man verschmerzen!

Die FREYR Battery-Aktie ist einer der absoluten Top Performer der letzten Wochen. Trotz des schwierigen Marktumfeldes bewegt sich der Anteilsschein seit Beginn der zweiten Jahreshälfte stetig nach oben. In der vergangenen Woche hatte die Aktie mit dem Anstieg auf ein neues 2022er-Hoch bereits ein Ausrufezeichen gesetzt. Nach Gewinnmitnahmen folgte in dieser Woche gleich der nächste Ausbruch. Am Mittwoch schnellten die… Hier weiterlesen