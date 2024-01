FREYR Battery Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

In den letzten zwölf Monaten erhielt Freyr Battery insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wird. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 13 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 584,21 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Freyr Battery liegt bei 42,65, was als "Neutral" bewertet wird, da die Aktienkurse weder überkauft noch überverkauft sind. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Freyr Battery von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Abweichung von -67,63 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 2,24 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält Freyr Battery somit aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.