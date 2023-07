FREYR Battery-Aktie: Da ist noch Luft zum Kursziel!

Die FREYR Battery-Aktie erlebte zum Ende des letzten Monats einen bemerkenswerten Aufschwung. Der Widerstandsbereich von etwa 8 US-Dollar wurde sprunghaft durchbrochen, was Raum für weitere Anstiege in Richtung der wichtigen 10 US-Dollar Marke eröffnet. Ein Überschreiten dieses Niveaus könnte sogar zu einem Anstieg in Richtung des Hochs im Januar bei über 11 US-Dollar führen.

Analystenschätzungen deuten darauf hin, dass das Unternehmen weiterhin auf einem vielversprechenden Kurs ist. Morgan Stanley hat kürzlich sein Rating von Neutral auf Kaufen angehoben und ein Kursziel von 13 US-Dollar festgelegt. Auch Goldman Sachs hat eine positive Bewertung mit einem Kauf-Rating abgegeben, obwohl der Zielpreis von 16 USD auf 14 US-Dollar gesenkt wurde. Trotz der Senkung des Kursziels bleibt aus heutiger Sicht eine interessante...