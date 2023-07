FREYR Battery-Aktie: Baldiges Ereignis erwartet!

FREYR Battery hat kurz vor Wochenende einen kleinen Sprung gemacht. Die Aktie gewann fast 2%. Allerdings ist der Titel noch nicht aus seiner aktuellen Abwärtsspirale heraus – in den kommenden Tagen könnte sich einiges ändern.

FREYR-Batterie: Das Börsenpublikum wartet gespannt!

Der nächste große Kursanstieg könnte mit der Bekanntgabe von Finanzergebnissen einhergehen. FREYR Battery wird am 9. August seine Quartalszahlen veröffentlichen – diese könnten nach einer ziemlich flachen Kursentwicklung in den letzten Wochen möglicherweise eine Wende bringen, so die Hoffnung vieler Investoren. Nach Ansicht von Marktanalysten hat das Papier immer noch erhebliche Chancen auf eine weitere Aufwärtsbewegung.

Das durchschnittliche Kursziel liegt etwa 60 % über dem aktuellen Stand, so die übereinstimmende Meinung der Analysten, die auf...