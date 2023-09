FREYR Battery-Aktie: Alarming Trend aufgedeckt!

Es gibt einige Umstrukturierungen auf der Führungsebene bei FREYR Battery. Diese Neuordnungen in den leitenden Positionen sollen neue Dynamik ins Unternehmen bringen. Laut Marketscreener wurde Lori A. Papp kürzlich zur Chief Accounting Officer ernannt, nachdem sie zuvor als VP of Financial Reporting fungierte. Frau Papp bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in Finanzberichterstattung und Buchhaltung mit sich. Doch auch die Position des Chief Executive hat eine Neubesetzung erfahren: Birger Stehen hat diese Rolle seit dem 21. August inne, während Tom Einar Jensen zum Executive Chair of the Board berufen wurde.

Neuer Elan ist gefragt!

Diese frische Brise ist dringend notwendig, da der Druck auf FREYR Battery-Aktien in letzter Zeit stark zugenommen hat. Die Verluste im letzten Handelsmonat belaufen sich bereits auf beachtliche...