FREYR Battery: Achtung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery verabschiedete sich mit einem sehr schlechten Kurs aus der vergangenen Woche. Am Ende notierte das Papier bei 1,47 Euro. Das sind Welten im Vergleich zur Notierung vor zwei Wochen. Der Verlust allein am Freitag belief sich auf -4,2 %. Das sind Kursentwicklungen, die der Markt offenbar wählt, weil er an die Aktie nicht mehr zu glauben scheint.

Der Hintergrund ist nun recht deutlich. Es waren die Quartalszahlen der vorhergehenden Woche, die den Missmut der Aktionäre herbeiriefen. Denn die Kurse waren zwar vorher schon im Abwärtstrend, der allerdings verlief deutlich langsamer. Die Börsen haben jede Art von Zustimmung zu den wirtschaftlichen Aktivitäten offenbar ad acta gelegt.

Das sind Schätzungen: Die begründen für FREYR vieles!

Die Schätzungen zum Jahresendergebnis jedenfalls haben sich nach den Quartalszahlen...