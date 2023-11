FREYR Battery: Achtung!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

FREYR Battery beschäftigt noch immer die Gemüter. Das Papier hat am Dienstag immerhin ein Plus von 1,3 % geschafft. Das ist mehr, als die Analysten vorher annahmen. Die Befürchtung war groß, dass FREYR nun die Marke von 3 Euro auch noch dauerhaft unterkreuzen würde. Der tiefste Kurs der Unternehmensgeschichte aber ist damit zunächst überwunden. Immerhin. Wie aber geht es weiter?

FREYR: Wie geht es nun weiter für den Konzern?

Die jüngste Abwärtsfahrt kam ebenso wenig wie die Kursentwicklung am Dienstag durch neue Nachrichten des Unternehmens zustande. Vielmehr ist die Aktie charttechnisch auf schlimmer Abwärtsfahrt. Allein in den vergangenen drei Monaten ging es um mehr als 50 % abwärts. Der Titel ist auf dem Weg nach unten, wenngleich es am 13. November eine letzte Chance zu geben scheint. Dann wird FREYR seine...