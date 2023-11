FREYR Battery: -55 %!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

FREYR Battery durchläuft schwere Zeiten. Seit Anfang dieser Woche hat sich dieser Eindruck wieder verstärkt. Am Dienstag ging es für den Titel an den Börsen um nur -0,3 % abwärts. Dennoch sind die Verluste erheblich: Am Vortag verlor die Aktie sehr deutliche -9,2 %. Dabei hatte das Unternehmen offenbar die Märkte verschreckt, nachdem es eine neue Führung installierte. Dies wiederum ist wahrscheinlich eher eine emotionale denn eine rationale Äußerung des Marktes. Denn die Konzernleitung hat damit nicht etwa einen Niedergang eigenläutet oder eingeräumt. Die Kurse waren schon vorher extrem schwach. FREYR Battery kämpft seit der Verkündung der jüngeren Quartalszahlen an den Märkten gegen den Rutsch unter die bedeutende 1-Euro-Marke an. Das ist schwach.

FREYR Battery: Der Rutsch ist nicht vorbei!

Anders als erhofft und vermutet...