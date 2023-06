FREYR-Batterieaktie: Steht der Giga-Verdoppler bevor?

In den vergangenen Monaten erlebte die Aktie von FREYR Battery eine wahre Achterbahnfahrt. Am Ende stand das Papier der Batteriefirma jedoch nicht besonders gut da: Auf Sicht von 12 Monaten verzeichnete der Titel zum US-Börsenschluss am 21. Juni einen Rückgang um 18,50% (Stand: 22.06.2023, 11:30 Uhr).

FREYR Battery-Aktie: Kursverdopplung laut Analysten möglich

Doch wie sieht die Zukunft für FREYR Battery aus? Zumindest sind Analysten optimistisch und erwarten durchschnittlich betrachtet erhebliche Gewinne für Aktionäre. Laut CNN liegt das mittlere Kursziel von fünf Experten bei 15,00 USD – dies entspräche einer Rendite von etwa 100% im Vergleich zum US-Schlusskurs vom 21. Juni (7,39 $) und somit einer Kursverdopplung. Das höchste Kursziel beträgt sogar 20 USD, was einem Plus von stattlichen 170% gleichkommen würde.

Von den...