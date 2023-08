FREYR Batterie-Aktie: Mehr als 62 % Kurssteigerung!

FREYR Battery erlitt am Freitag einen signifikanten Rückschlag von -4 %. Trotz eines anfänglichen Sturzes um mehr als 3 %, konnte das Unternehmen am Donnerstag jedoch sein Kursniveau halten – ein kleiner Erfolg. Dennoch sind die Aussichten auf eine Aufwärtsbewegung momentan eher gering. Hinzu kommt ein Faktor, den viele Analysten zu übersehen scheinen: Das aktuell schwache Handelsvolumen könnte sich bei erhöhtem Handlungsdruck als Problem entpuppen. Am 10. August wird FREYR Battery seine Quartalszahlen vorlegen – dies ist ein wichtiger Termin sowohl für Analysten als auch Investoren.

Wichtige Quartalszahlen für FREYR Battery stehen bevor

Die baldigen Quartalszahlen müssen klären, ob die hohen Erwartungen an das Unternehmen begründet sind oder nicht. Denn im aktuellen Geschäftsjahr wird FREYR Battery voraussichtlich nur...