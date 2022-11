FREE NOW integriert als erste überregionale Mobilitätsplattform in Deutschland ÖPNV-Tickets in seine App

Hamburg (ots) -FREE NOW, Europas Super-App für Mobilität, verkündet heute einen wesentlichen Meilenstein: User können neben Taxi, Mietwagen mit Fahrern, E-Scootern, E-Bikes, E-Mopeds und Carsharing fortan auch Angebote des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) buchen. Damit bietet die Mobilitätsplattform FREE NOW nun alle Verkehrsarten aus einer Hand - und stärkt mit dem größten Mobilitätsangebot an Fahrzeugen in nur einer App ihre führende Position in Europa.In Kürze können FREE NOW User Tickets im gesamten Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), zum Beispiel in Düsseldorf, Dortmund, Essen, Bochum, Wuppertal und Duisburg, via App buchen. In einem ersten Schritt handelt es sich dabei um Tickets für Einzelfahrten, Tages- sowie 48-Stunden-Pässe. Die technische Integration ist bereits erfolgt.Der Vertrieb der Tickets wird durch eine Kooperation mit dem niederländischen Aggregator Tranzer (https://tranzer.com/) ermöglicht, erster ÖPNV-Partner ist die Düsseldorfer Rheinbahn (https://www.rheinbahn.de/unternehmen). Alexander Mönch, Deutschlandchef von FREE NOW, sagt zum Start der Kooperation: "Wir freuen uns, dass wir unseren Usern jetzt als erste private Mobilitätsplattform in Deutschland überregional auch Tickets für den ÖPNV anbieten können. Wir erreichen damit eine wichtige nächste Stufe und ermöglichen hierzulande in unserer App erstmals ein durchgehendes Ticketing für verschiedene Verkehrsträger. Die Verknüpfung verschiedener Mobilitätsangebote ist von besonderer Bedeutung, wenn die Verkehrswende hierzulande gelingen soll. FREE NOW unterstützt tatkräftig als Partner des ÖPNV. Unser Ziel ist es, urbane Mobilität in Deutschland und Europa langfristig nachhaltiger, intelligenter und vernetzter zu gestalten."Zusätzliche Kooperationen mit weiteren Verkehrsverbünden in Deutschland und Europa sind in naher Zukunft geplant.FREE NOW: Expansion seit 2020, ÖPNV-Integration komplettiert MobilitätsangebotDurch Kooperationen mit den führenden Mobility Playern in Deutschland und Europa erweitert FREE NOW seit 2020 kontinuierlich das eigene Mobilitätsangebot für seine Nutzerinnen und Nutzer. Das Unternehmen bündelt auf diese Weise allein in Deutschland mehr als 120.000 Fahrzeuge bestehend aus den traditionellen Ridehailing-Angeboten Taxi und Mietwagen mit lizenzierten Fahrern sowie aus den Bereichen Carsharing, E-Scooter, E-Moped und E-Bikes.Die Integration des ÖPNV komplettiert das Ökosystem an verfügbarer On-Demand-Mobilität in einem der wichtigsten Ballungsgebiete Deutschlands: Mit knapp 1.100 Linien, rund 7,8 Millionen Einwohnern und einer Fläche von etwa 7.300 Quadratkilometern ist der VRR der einwohnerstärkste Verkehrsverbund und größte Nahverkehrsballungsraum Europas.Susanne Momberg, Vorstand Finanzen der Rheinbahn, erklärt: "Wir wollen Mobilität einfach machen. Deshalb arbeiten wir gerne mit unterschiedlichsten Partnerinnen und Partnern in der Mobilitätsbranche zusammen, um ein vielfältiges und modernes Angebot zu schaffen. Mit der Integration ausgewählter VRR-Tickets in die App von FREE NOW können unsere Fahrgäste nun auch dort einfach ÖPNV-Tickets erwerben und gleichzeitig von den FREE NOW Angeboten profitieren."Leila Laidani, Country Director DACH bei Tranzer, fügt hinzu: "Wir freuen uns, mit FREE NOW die größte europäische Mobilitätsplattform zu unseren Partnern zählen zu können. Ganz im Sinne unserer Philosophie 'jede Art von grüner Mobilität, für alle, überall, jederzeit' können somit sofort Millionen von Usern auf die Tickets des größten Verkehrsverbundes in Deutschland zugreifen. Weitere Angebote sollen in Kürze folgen. Dies ist ein weiterer bedeutender Schritt in unserer Mission, nachhaltige Mobilität so einfach und bequem wie möglich verfügbar zu machen und so unseren Beitrag zur Verkehrswende zu leisten."Prof. Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) ergänzt abschließend: "Die Integration der verschiedenen Verkehrsmittel zu einer digital nutzbaren Dienstleistung wird die Zukunft der Mobilität sein. Wenn alles, was auf den Straßen verfügbar ist, einfach kombiniert werden kann, hat das private Auto ausgedient: einfach einchecken und losfahren. Besser geht's dann nicht mehr."Von dem neuen Angebot profitieren vor allem Pendlerinnen und Pendler, die im Zuge verstärkter Home-Office-Tätigkeiten nur gelegentlich an ihre Arbeitsstätte fahren sowie Geschäftsreisende und Touristen. Nahezu 30 Prozent aller aktuellen FREE NOW User nutzen die verfügbaren Mobilitätsangebote beispielsweise in Städten, in denen sie gelegentlich unterwegs sind. Als europaweit tätige Plattform kann das Unternehmen demnach dazu beitragen, sowohl den ÖPNV als auch den Umweltverbund langfristig zu stärken. Unter Umweltverbund wird die Kooperation aller umweltfreundlichen Verkehrsmittel, z.B. auch Fuß- und Radverkehr, verstanden.Die Buchung und Bezahlung der ÖPNV-Tickets erfolgen wie gewohnt über das bestehende FREE NOW-Kundenkonto.