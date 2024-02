FP Newspapers Aktie: Ein handfester Grund

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Fp Newspapers. Weder besonders positive noch besonders negative Themen wurden in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, registriert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Bei der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in den sozialen Medien wurde Fp Newspapers von den überwiegend privaten Nutzern in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktienkurse von Fp Newspapers weder überkauft noch überverkauft sind, da der RSI bei 50 liegt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hin und wird daher als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Fp Newspapers derzeit +1,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -15,07 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.