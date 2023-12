FP Markets von FXScouts als beste Forex Trading Tools 2023 ausgezeichnet

Sydney (ots/PRNewswire) -FP Markets (https://www.fpmarkets.com/) wurde erneut wegen seiner herausragenden Handelslösungen gewürdigt und von FXScouts mit dem Preis für die besten Forex Trading Tools 2023 ausgezeichnet. Die Würdigung ergänzt die wachsende Liste an Auszeichnungen des Unternehmens in diesem Jahr, darunter „Best Trade Execution" und „Most Transparent Broker" bei den Ultimate Fintext Awards APAC 2023. Diese prestigeträchtigen Auszeichnungen etablieren FP Markets noch stärker als führender Broker, der sich ganz dem Ziel verschrieben hat, Kunden eine optimale Handelserfahrung bereitzustellen. Der Einsatz des Unternehmens für Innovation ist anhand seiner Trading Tools auf dem neuesten Stand der Technik ersichtlich, die eine breite Palette an Features bieten, um Makler und Anleger gleichermaßen effizienter bei der Navigation in den globalen Finanzmärkten zu unterstützen.FxScouts.com wurde 2019 gegründet und ist ein bekanntes und anerkanntes Unternehmen, das Maklern hilft, Forex-Broker mit den höchsten Bewertungen zu finden. Das Unternehmen mit globaler Präsenz, das für seinen rigorosen, unparteiischen Bewertungsprozess bekannt ist, hat fast 200 Makler unabhängig getestet und geprüft und weitreichende Devisenmakler-Rezensionen veröffentlicht.Kunden können mit FP Markets auf verschiedene Trading Tools zugreifen, darunter Trading Central (https://www.fpmarkets.com/trading-central/) und Autochartist (https://www.fpmarkets.com/autochartist/). Beide sind weltweit anerkannte Hochleistungs-Tools, die automatisierte Analysen bereitstellen. Darüber hinaus können Makler auf eine umfassende Trader Toolbox (https://www.fpmarkets.com/tools/traders-toolbox/) für MT4 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/) und MT5 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/), einen Handelsrechner (https://www.fpmarkets.com/forex-calculator/), der ganz auf Makler ausgerichtet ist, und eine Serie von Handelsplattformen (https://www.fpmarkets.com/platforms/) zugreifen, darunter MT4, MT5 und cTrader (https://www.fpmarkets.com/platforms/ctrader/).Aaron Hill, Head of Content and Education bei FP Markets, äußerte sich wie folgt zur jüngsten Auszeichnung: „Diese Auszeichnung würdigt und hebt hervor, dass die Anforderungen der Makler und Anleger bei FP Markets an erster Stelle stehen. Das Team ist stolz darauf, dass seine Bemühungen anerkannt wurden. Die Möglichkeit, aus einer Vielzahl verschiedener Handels-Tools auswählen und zuversichtlich und effektiv auf Finanzmärkten handeln zu können, ist für viele Makler und Anleger heutzutage einfach unabdingbar. Die Zeiten des Durcharbeitens von Tabellen zur Ermittlung von Trading-Gelegenheiten und der manuellen Berechnung von Positionsgröße, Marge und Swap sind beispielsweise vorbei. Mit FP Markets können Sie benutzerfreundliche Trading Tools nutzen und Ihren Handelsprozess straffen und vereinfachen.FP Markets wurde 2005 gegründet; es handelt sich um eine mehrfach regulierte Marke, die ihren Kunden mehr als 10.000 handelbare Instrumente in den wichtigsten Anlageklassen zur Verfügung stellt und die Preise mehrerer erstklassiger Liquiditätsanbieter zusammenstellt. Darüber hinaus bieten FP Markets konstant enge Spreads (https://www.fpmarkets.com/forex-spreads/), blitzschnelle Ausführung, beispiellosen mehrsprachigen Kundensupport (https://www.fpmarkets.com/customer-experience/) rund um die Uhr und verschiedene Kontoarten (https://www.fpmarkets.com/account-types/forex-account-types/), die für alle Handelsstrategien und -stile geeignet sind.Über FP Markets:· FP Markets ist ein mehrfach regulierter Forex- und CFD-Broker mit mehr als 18 Jahren Branchenerfahrung.· Das Unternehmen bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank- Devisen -Spreads ab 0,0 Pips an.· Trader können aus den führenden leistungsstarken Online-Trading-Plattformen wählen, darunter die Mobile App (https://www.fpmarkets.com/mobile-trading-app/) von FP Markets, MetaTrader 4 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/), MetaTrader 5 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/), WebTrader (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4-and-mt5-for-webtrader/), cTrader (https://www.fpmarkets.com/platforms/ctrader/) und Iress (https://www.fpmarkets.com/platforms/iress/).· Der herausragende mehrsprachige Kundenservice des Unternehmens, der rund um die Uhr verfügbar ist, wurde von Investment Trends honoriert und über fünf Jahre in Folge mit dem „Highest Overall Client Satisfaction Award" ausgezeichnet.· FP Markets wurde bei den Global Forex Awards in fünf aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) als „Global Forex Value Broker" ausgezeichnet.· FP Markets wurde bei den Global Forex Awards 2022 und 2023 als „Best Forex Broker – Europe" und als „Best Forex Partners Programme – Asia" ausgezeichnet.· FP Markets hat bei den Ultimate Fintech Awards 2022 die Auszeichnung „Best Trade Execution" erhalten.· FP Markets wurde bei den FAME Awards 2023 als „Best CFD-Broker in Africa" ausgezeichnet.FP Markets wird bei den Ultimate Fintech Awards APAC 2023 mit „Best Trade Execution" und „Most Transparent Broker" ausgezeichnet.Weitere Informationen über das umfassende Produkt- und Dienstleistungsangebot von FP Markets finden Sie auf https://www.fpmarkets.com/.