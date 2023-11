FP Markets lanciert neues Kundenportal mit einer Reihe verbesserter Funktionen

Sydney (ots/PRNewswire) -FP Markets (https://www.fpmarkets.com/), ein führender Broker im Online-Handel mit Forex (https://www.fpmarkets.com/forex/) und CFDs (https://www.fpmarkets.com/what-is-cfd-trading/), hat die Einführung seines neu gestalteten Kundenportals (https://portal.fpmarkets.com/int-EN/login) bekannt gegeben. Dieses transformative Upgrade bietet eine neue, intuitive Plattform, verbesserte Funktionalität sowie eine Auswahl an neuen und interessanten Funktionen, die Händlern und Anlegern helfen, effizienter zu arbeiten und zu handeln.Das neue Design des Kundenportals ist ein bedeutender Schritt nach vorn und bietet ein verbessertes Benutzererlebnis und Flexibilität, die Händlern und Anlegern mehr Kontrolle bietet. Das neu entwickelte Kundenportal verfügt über die folgenden Funktionen:- Eine moderne, benutzerfreundlichere Oberfläche;- Ein elegantes Design, das ein nahtloses Erlebnis für alle Kunden gewährleistet;- Eine verbesserte Navigation;- Optimierte Funktionen, die den Zugriff auf eine breite Palette von Tools direkt vom Dashboard des Kundenportals aus ermöglichen, einschließlich Konten, Finanzierungsoperationen, Plattformauswahl und Social Trading.- Dank der Echtzeit-Benachrichtigungen behalten die Kunden von FP Markets den Überblick über ihre Kontobewegungen und verpassen keine wichtige Updates.- Der sofortige Zugang zu Wirtschaftsindikatoren in Echtzeit ermöglicht es den Nutzern, sich über alle marktbewegenden Risikoereignisse auf dem Laufenden zu halten.Kim Reilly, FP Markets Project Manager, freut sich über die Einführung des überarbeiteten Kundenportals: „Ich freue mich sehr, unseren neuesten Meilenstein – die Einführung des aktualisierten Kundenportals – bekannt zu geben. Wir haben ein neues Benutzererlebnis für unsere Kunden geschaffen, das sie wirklich in den Mittelpunkt stellt! Die Aktualisierungen sind nicht nur eine Überarbeitung – sie sind eine Umgestaltung. Wir können es kaum erwarten, dass unsere Kunden die nahtlose Navigation durch die Kontoverwaltung, die Finanzierung und die Handelsinstrumente genießen können."FP Markets wurde 2005 gegründet und ist eine mehrfach regulierte Marke, die ihren Kunden mehr als 10.000 handelbare Instrumente in den wichtigsten Anlageklassen zur Verfügung stellt und aggregierte Preise über mehrere erstklassige Liquiditätsanbieter anbietet. Darüber hinaus bietet FP Markets gleichbleibend enge Spreads, blitzschnelle Ausführung, unübertroffenen mehrsprachigen 24/7- Kundensupport (https://www.fpmarkets.com/customer-experience/) und verschiedene Kontotypen (https://www.fpmarkets.com/account-types/forex-account-types/), die alle Handelsstrategien und -stilen gerecht werden.Hinweise an die RedaktionInformationen zu FP Markets:- FP Markets ist ein mehrfach regulierter Forex- und CFD-Broker mit mehr als 18 Jahren Branchenerfahrung.- Das Unternehmen bietet äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Forex-Spreads ab 0,0 Pips an.- Trader können aus den führenden leistungsstarken Online-Trading-Plattformen wählen, darunter die Mobile App (https://www.fpmarkets.com/mobile-trading-app/)von FP Markets, MetaTrader 4 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/), MetaTrader 5 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/), WebTrader (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4-and-mt5-for-webtrader/), cTrader (https://www.fpmarkets.com/platforms/ctrader/) und Iress (https://www.fpmarkets.com/platforms/iress/).- Der herausragende mehrsprachige Kundenservice des Unternehmens, der rund um die Uhr verfügbar ist, wurde von Investment Trends ausgezeichnet und erhielt über fünf Jahre in Folge den „Highest Overall Client Satisfaction Award".- FP Markets wurde bei den Global Forex Awards in vier aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020, 2021, 2022) als „Global Forex Value Broker" ausgezeichnet.- FP Markets wurde bei den Global Forex Awards 2022 als „Best Forex Broker – Europe" und als „Best Forex Partners Programme – Asia" ausgezeichnet.- FP Markets hat bei den Ultimate Fintech Awards 2022 die Auszeichnung „Best Trade Execution" erhalten.- FP Markets wurde bei den FAME Awards 2023 als „Best CFD-Broker in Africa" ausgezeichnet.Weitere Informationen über das umfassende Produkt- und Dienstleistungsangebot von FP Markets finden Sie unter https://www.fpmarkets.com/.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2265400/FP_Markets.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1574261/FP_Markets_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fp-markets-lanciert-neues-kundenportal-mit-einer-reihe-verbesserter-funktionen-301977870.htmlPressekontakt:ANDRIA PHINIEFS,a.phiniefs@fpmarkets.com,0035725589200Original-Content von: FP Markets, übermittelt durch news aktuell