FP Markets führt cTrader ein, um das bestehende marktführende Angebot des Unternehmens zu ergänzen

Sydney, 31. März 2023 (ots/PRNewswire) -FP Markets, der führende Broker für Forex und CFDs, fügt den cTrader zu seinem bestehenden Angebot an Plattformen hinzu, zu denen auch der MetaTrader 4 und 5 gehörenFP Markets (https://www.fpmarkets.com/) hat sein Angebot von Handelsplattformen im Zuge einer weiteren Maßnahme erweitert, um den sich weiterentwickelnden Bedürfnissen seiner Händler und Investoren gerecht zu werden. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten, die deren Handelsstilen und -Präferenzen entsprechen und stellt damit die professionellen Werkzeuge zur Verfügung, die zum erfolgreichen Handeln benötigt werden. cTrader (https://www.fpmarkets.com/platforms/ctrader/) bietet ein Multifunktions-Handelserlebnis, das sich an Kurzzeit-Händler und Anleger mit längerfristig gehaltenen Positionen richtet, die Zugang zu mehreren Anlageklassen erhalten möchten, darunter Forex (https://www.fpmarkets.com/forex/), Aktien (https://www.fpmarkets.com/share-cfds/), Rohstoffe (https://www.fpmarkets.com/commodities/), Indizes (https://www.fpmarkets.com/indices/), ETFs (https://www.fpmarkets.com/etf-trading-with-fp-markets/), Anleihen (https://www.fpmarkets.com/bonds/) und digitale Währungen (https://www.fpmarkets.com/cryptocurrency/).Die innovative cTrader-Plattform kann entweder über Demo- (https://portal.fpmarkets.com/int-EN/demo/register) oder Live (https://portal.fpmarkets.com/int-EN/register) -Konten von FP Markets verwendet werden und der Zugriff darauf ist sowohl über Desktop-Computer als auch über Mobilgeräte möglich, was Flexibilität und Komfort bietet. Die cTrader-Handelsplattform von FP Markets bietet ein einzigartiges Erlebnis für Anfänger und erfahrene Händler, gibt Händlern die Möglichkeit, sich mittels Hedging abzusichern, Scalping zu betreiben (schnell minimale Gewinne zu erzielen) und automatisierte oder manuelle Handelsstrategien zu verwenden. Die Plattform ist bekannt für ihre hohen Ausführungsgeschwindigkeiten, ihre anpassbare Benutzeroberfläche, ihre erweiterten Diagrammfunktionen und eine große Auswahl an technischen Indikatoren.Craig Allison, Vorstandsvorsitzender von FP Markets, erklärte: „FP Markets ist bestrebt, sein Devisenangebot ständig zu verbessern und das Hinzufügen des cTrader zu unserer breiten Palette an Handelsplattformen ist ein Zeugnis dafür. Unser Marktanteil bewegt sich in Richtung des anspruchsvolleren Händlersegments und wir wurden mit Wünschen nach einer zusätzlichen Plattform mit eher institutionellen Merkmalen überschwemmt. Das Hinzufügens des Angebots der cTrader-Handelsplattform gibt unseren Kunden die Möglichkeit, ihre Handelserfahrung mit uns weiter zu gestalten. Unser erfahrenes Team ist stolz darauf, seinen Kunden konsequent wettbewerbsfähige Preise, eine schnelle Ausführung und exzellenten Service zu bieten."FP Markets bietet über 10.000 Handelsinstrumente an und ermöglicht den Zugang zu CFDs in den Bereichen Forex, Indizes, Rohstoffe, Aktien und digitale Währungen. Dies ist eines der umfangreichsten Angebote der Branche. In den vergangenen 18 Jahren hat FP Markets gelernt, dass die Kombination aus konstant engen Spreads und schneller Ausführung, gepaart mit hochmodernen Plattformen, einer breiten Produktpalette und erstklassiger Kundenbetreuung, die entscheidenden Zutaten sind, die ernsthaften Händlern das Vertrauen geben zu handeln. Seit seiner Gründung im Jahre 2005 entwickelt FP Markets sein technologisches Leistungsvermögen stetig weiter und erweitert sein Produktangebot, sodass Anleger unter einigen der besten Handelsbedingungen der Branche handeln können.Redaktionelle HinweiseInformationen zu FP Markets:- FP Markets ist ein in Australien regulierter, weltweit tätiger Forex-Broker (Australian Regulated global Forex Broker) mit mehr als 17 Jahren Branchenerfahrung.- FP Markets bietet für das Pro-Konto äußerst wettbewerbsfähige Interbank-Devisen-Spreads ab 0,0 Pips und eine Hebelwirkung von bis zu 500:1 an.- Laden Sie die mobile App (https://www.fpmarkets.com/mobile-trading-app/) von FP Markets herunter und handeln Sie unterwegs auf mehreren leistungsstarken Online-Plattformen wie MetaTrader 4 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4/), MetaTrader 5 (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt5/), WebTrader (https://www.fpmarkets.com/platforms/mt4-and-mt5-for-webtrader/), cTrader (https://www.fpmarkets.com/platforms/ctrader/) und Iress (https://www.fpmarkets.com/iress/).- Der herausragende mehrsprachige und rund um die Uhr verfügbare Service des Unternehmens wurde von Investment Trends als Anlaufstelle für einige der zufriedensten Kunden in der Branche anerkannt und von Investment Trends fünf Jahre in Folge mit dem „The Highest Overall Client Satisfaction Award" (Auszeichnung für die insgesamt höchste Kundenzufriedenheit) ausgezeichnet.- FP Markets wurde im Zuge der Global Forex Awards in vier aufeinanderfolgenden Jahren (2019, 2020, 2021,2022) als „Global Forex Value Broker (https://www.fpmarkets.com/blog/fp-markets-has-been-crowned-best-global-value-forex-broker-and-best-trading-experience-in-the-eu-at-the-global-forex-awards-2021/)" ausgezeichnet.- FP Markets wurde im Rahmen der Global Forex Awards des Jahres 2021 die Auszeichnung „Best Forex Trading Experience in the EU (https://www.fpmarkets.com/blog/fp-markets-has-been-crowned-best-global-value-forex-broker-and-best-trading-experience-in-the-eu-at-the-global-forex-awards-2021/)" (Beste Erfahrung beim Devisenhandel in der EU) verliehen.- FP Markets wurde bei den Global Forex Awards des Jahres 2022 als „Bester Forex-Broker in der EU" und für das „Beste Forex-Partnerprogramm" („Best Forex Partners Programme") ausgezeichnet.- FP Markets wurde im Rahmen der Ultimate Fintech Awards des Jahres 2022 die Auszeichnung „Beste Handelsausführung" („Best Trade Execution") verliehen.Vollständige Informationen zu unserem breitgefächerten Angebot finden Sie unter https://www.fpmarkets.com.