FPX Nickel Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die technische Analyse von Fpx Nickel zeigt, dass sich das Wertpapier sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Zeitraum in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,44 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,3 CAD liegt, was einer Abweichung von -31,82 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,34 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -11,76 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Indikatoren wird Fpx Nickel insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich ergibt sich eine Rendite von -21,95 Prozent für das vergangene Jahr, was 10,35 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Aktie 10,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt.

Das Sentiment und Buzz im Internet zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen über Fpx Nickel. Auch die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Fpx Nickel-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl im kurzfristigen als auch im längerfristigen Zeitraum. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.