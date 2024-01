FPX Nickel Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs der Fpx Nickel-Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -33,33 Prozent erzielt, was 22,32 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,02 Prozent, und Fpx Nickel liegt aktuell 22,32 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Fpx Nickel-Aktie bei 0,42 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,27 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -35,71 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,31 CAD, was einer Distanz von -12,9 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Fpx Nickel. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wird eine steigende Aufmerksamkeit und eine höhere Diskussionsfrequenz festgestellt, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Die Dividendenrendite der Fpx Nickel-Aktie beträgt 0 Prozent, was 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für die Fpx Nickel-Aktie eine durchwachsene Bewertung aufgrund der unterdurchschnittlichen Rendite, der technischen Analyse, des neutralen Sentiments in den sozialen Medien und der niedrigen Dividendenrendite.