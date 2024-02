FPT Software Europe intensiviert Partnerschaft mit Dataiku / Strategische Kooperation hat nahtlose und effektive Integration fortschrittlicher IT-Dienste für Unternehmenskunden zum Ziel

Essen (ots) -Die FPT Software Europe und Dataiku, Experte für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, weiten ihre strategische Partnerschaft auf die Europäische Union (EU) und die Schweiz aus. Mit dem Schritt stellen beide Partner die Weichen dafür, erstklassige Datenanalyse- und KI-Funktionen in der DACH-Region bereitzustellen. Gemeinsam haben beide ein Team aus mehr als 50 Experten zusammengestellt, das Unternehmen dabei unterstützt, ungenutztes Potenzial zu erschließen.Nach gemeinsamen Erfolgen in der APAC-Region bündeln FPT Software Europe und Dataiku ihre Kräfte, um innovative digitale Lösungen auf KI-Basis in den strategisch wichtigen Märkten Deutschland, Österreich und der Schweiz anzubieten. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Verbindung zu lokalen Technologie-Experten zu stärken, die Erfahrung für Unternehmenskunden zu verbessern und Technologie-Projekte an die lokalen Anforderungen anzupassen.Erfolgreiche Kooperation als Basis für strategische PartnerschaftIn den ersten zwei Jahren der Zusammenarbeit mit Dataiku schulte FPT Software Europe mehr als 50 Fachleute und erteilte mehr als 180 Zertifizierungen, davon mehr als ein Drittel auf fortgeschrittenem Niveau. Darüber hinaus wurde ein von Dataiku betriebenes Global Competency Center eingerichtet. Als Netzwerk-Partner halfen die beiden Unternehmen ihren Kunden, ihr Geschäft voranzutreiben und die Mitarbeiterbindung sowie die Produktivität zu verbessern. Zu den Leuchtturmprojekten aus dieser Phase zählt der Aufbau umfassender Kompetenzen in den Segmenten Natural Language Processing (NLP), Datenanalysesysteme und Softwareanalyse, der Aufbau von Ressourcenmanagementsystemen sowie die Entwicklung von Customer-Relationship-Management-Plattformen (CRM).FPT Software Europe verfügt über einen soliden Kundenstamm von rund 120 Unternehmen in der EU, darunter Branchenriesen wie Schaeffler, E.ON und RWE. Dataiku erhält somit Zugang zu dem strategisch bedeutenden Markt. Dort kann der Anbieter seine fortschrittlichen KI- und Machine-Learning-Funktionen präsentieren und neue Geschäftsmöglichkeiten erschließen.Breit gefächerte Expertise und Top-Services für UnternehmenskundenDurch Nutzung der Analyse- und KI-Plattform von Dataiku, die robuste generative KI-Funktionen beinhaltet, wolle FPT Software Europe seine Datenanalyse- und KI-Fähigkeiten weiter verbessern. Die strategische Zusammenarbeit ziele darauf ab, eine nahtlose und wirkungsvolle Integration fortschrittlicher Analyse- und KI-Dienste für Kunden zu gewährleisten."Wir freuen uns, unsere Beziehung zu FPT Software Europe in der EU zu intensivieren. Die bisherige Zusammenarbeit bei der Ausbildung von Fachkräften inklusive Zertifizierungen sowie die Einrichtung eines von Dataiku betriebenen Global Competency Centers sind wichtige Weichenstellungen", sagt Sofian Benali, VP Partnerschaften EMEA bei Dataiku. "Nun stärkt die erweiterte Zusammenarbeit unsere Fähigkeit, maßgeschneiderte KI-Lösungen von fortgeschrittenen Analyse-Tools bis hin zu Generativer KI für verschiedene Unternehmen zu liefern, Innovationen zu fördern und neue Möglichkeiten auf dem DACH-Markt und in ganz Europa zu erschließen.""Unsere bisherige Zusammenarbeit beweist, dass die verschiedenen Business Cases von Dataiku realisierbar sind und sich mühelos in einem breiten Spektrum von Branchen einsetzen lassen", erklärt Frank Bignone, VP of Digital Transformation bei FPT Software. "Dank der Expertise von FPT Software in puncto Implementierung ist davon auszugehen, dass sich die Partnerschaft für beide Unternehmen als lukrativ erweisen wird. Darüber hinaus schafft unser Schwerpunkt im Bereich Cloud Computing hervorragende Wachstumsbedingungen für das Geschäft mit skalierbarer Infrastruktur für unsere Unternehmenskunden und die Lösungen von Dataiku."Über FPTFPT Software Europe - FPT Deutschland GmbH mit Hauptsitz in Essen ist Teil von FPT Software - einem globalen Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar (2023) und über 30.000 Mitarbeitern in 30 Ländern. Mit seinen erstklassigen Dienstleistungen in den Bereichen Advanced Analytics, KI, digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation, IoT, Low-Code usw. meistert das Unternehmen komplexe Geschäftsmöglichkeiten und Herausforderungen. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 1.000 Kunden weltweit zusammen, darunter 91 Fortune-Global-500-Unternehmen aus den Bereichen Luftfahrt, Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung, Versorgungsunternehmen und mehr. FPT Software Europe wurde 2012 gegründet und ist Technologiepartner von über 100 führenden Unternehmen, darunter RWE, E.ON, DMG Mori, Schaeffler, Viessmann, Covestro, Allianz, Siemens, Airbus und Carlsberg... Für weitere Informationen besuchen Sie: fptsoftware.de