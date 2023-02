DIE FORMEL E UND TATA COMMUNICATIONS GEBEN MEHRJÄHRIGE ZUSAMMENARBEIT BEKANNT

Mumbai, Indien und London, (ots/PRNewswire) -Tata Communications wird offizieller Anbieter für den Rundfunkvertrieb der ABB FIA Formula E World ChampionshipDie mehrjährige strategische Partnerschaft unterstützt die innovative, neue Übertragung der Formel E aus der Ferne, um die mit der Live-Übertragung großer internationaler Sportereignisse verbundene Umweltbelastung zu reduzierenFernsehzuschauer auf der ganzen Welt verfolgten am vergangenen Samstag das allererste Formel-E-Rennen in Indien live - den Greenko Hyderabad E-Prix 2023Die Formel E und Tata Communications haben eine strategische, mehrjährige Zusammenarbeit bekannt gegeben. Das globale Kommunikationsunternehmen wird der offizielle Anbieter für den Rundfunkvertrieb (Official Broadcast Distribution Provider) der ABB FIA Formula E World Championship.Die neue Vereinbarung sieht vor, dass Tata Communications im Rahmen der Übertragungen der Formel E Rennen in Echtzeit hochauflösende und schnelle Bilder für Zuschauer auf der ganzen Welt bereitstellen und damit die für internationale Sportgroßveranstaltungen im Fernsehen typischen Umweltbelastungen reduzieren wird.Die hochmoderne, software-gesteuerte Plattform von Tata Communications verfügt über allerbeste Medientechnik und wird in Echtzeit mehr als 160 Video- und Audiosignale von Formel-E-Rennen innerhalb von Millisekunden über die Kontinente hinweg bereitstellen, wobei 26 Standorte in Nordamerika, Europa und Asien mit hoch modernster Medientechnik genutzt werden.Die neue superschnelle Übertragung der Rennen wird von den speziell geschulten Experten von Tata Communications unterstützt, die bei allen 16 Rennen dieser Saison rund um die Uhr durchgängig Dienstleistungen erbringen werden. Tata Communications und die Formel E arbeiten außerdem zusammen, um das Erlebnis für Motorsportfans durch Innovation und Effizienz weiter zu verbessern.Tata Communications hat mit der Formel E Geschichte geschrieben, als im Rahmen der ABB FIA Formula E World Championship zum ersten Mal Rennen in Indien veranstaltet wurden. Zuschauer auf der ganzen Welt verfolgten die Rennen live, während 22 Fahrer aus 11 Teams wie Mahindra Racing, Jaguar TCS Racing, Maserati MSG Racing und NEOM McLaren Formula E-Team beim Greenko Hyderabad E-Prix 2023 gegeneinander antraten.Jamie Reigle, Geschäftsführer der Formel E, erklärte dazu:„Die Formel E ist eine intensive Tour, denn sie läuft ständig. Die Unterstützung von Tata Communications im Laufe der Jahre hat eine hochmoderne Übertragung aus der Ferne ermöglicht, mit Fernsehsignalen, die in Echtzeit von den Schauplätzen der Rennen zu unserem Sendezentrum nach London und anschließend zu den Bildschirmen des Publikums übertragen werden. Auf diese Weise lassen sich zahlreiche logistische Herausforderungen bewältigen, die Kostenersparnis steigern, die Flexibilität unserer Mitarbeiter, insbesondere von Frauen, erhöhen und die Emissionen reduzieren."A.S Lakshminarayanan, Geschäftsführender Direktor und Geschäftsführer von Tata Communications, sagte:„Es gibt 85 Kameras, die eine Veranstaltung für mehr als 400 Millionen Menschen auf der ganzen Welt aufzeichnen. Dies ermöglichen zu können, spricht wirklich für die Macht des Internets, das wir mit unserer speziellen Medien-Cloud und unseren hochmodernen Computing-Funktionen bereitstellen können. Neben unserer langjährigen Partnerschaft mit der FIA bieten wir unsere Dienstleistungen auch weiteren großen Sportligen weltweit an."Redaktioneller Hinweis:- Die nachhaltige Produktionslösung, die von Tata Communications aus der Ferne bereitstellt, wird die Rennen in Echtzeit mithilfe von mehr als 85 Kamera- und Audiokanälen auf jeder Rennstrecke an das zentrale Produktionszentrum der Formel E in Großbritannien übertragen und übermitteln.- Die umgepackten Feeds werden über die weltweite, hochmoderne Infrastruktur von Tata Communications an globale Senderechteinhaber und digitale Plattformen verteilt.- Die hochmoderne Cloud von Tata Communications ermöglicht eine Videoverarbeitung mit sehr geringer Latenz an jedem beliebigen Veranstaltungsort übers ,,First Mile"- Internet und eine Verarbeitung und Verteilung der Videosignale an jede Plattform weltweit mit höchster Verfügbarkeit.- Die Verfügbarkeit von hochmodernen Dienstleistungen am Veranstaltungsort wird als vollständig verwalteter Service angeboten und ermöglicht Unternehmen, eine Vielzahl von digitalen Diensten hinzuzufügen, wie z. 