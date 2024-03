FNB Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "FNB":

Die technische Analyse von Fnb -Pa zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Dies wird durch den längerfristigen gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bestätigt, der aktuell bei 12,18 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 13,5 USD liegt deutlich darüber, was einer Abweichung von +10,84 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,43 USD, was dazu führt, dass der letzte Schlusskurs eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Fnb -Pa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" eine Rendite von 11,05 Prozent erzielt hat, was mehr als 4 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,45 Prozent kommt, übertrifft Fnb -Pa mit 11,5 Prozent deutlich. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass Fnb -Pa mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 10,31 unter dem Branchendurchschnitt (70 Prozent) liegt, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Fnb -Pa aufgrund einer Dividendenrendite von 3,64 Prozent im Vergleich zum Mittelwert von 4,32 Prozent eine "Neutral"-Bewertung.