FNB Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Fnb -Pa weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,4 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,98 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividenden, mit einer Differenz von 134,58 Prozentpunkten.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die Analyse, dass Fnb -Pa weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt bei 61,29 Punkten, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 30,27 Punkten liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Die Analysten haben der Fnb -Pa in den letzten 12 Monaten 1 Mal das Rating "Gut", 0 Mal das Rating "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 13,71 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von -100 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 0 USD, was als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Fnb -Pa mit einem Wert von 8,57 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 15. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt dazu, dass die Aktie auf fundamentaler Basis als "günstig" bezeichnet werden kann, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.