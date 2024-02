FNB Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die technische Analyse der Fnb -Pa-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 11,95 USD liegt. Dieser Wert ist deutlich höher als der letzte Schlusskurs von 13,49 USD, was einem Unterschied von +12,89 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Betrachten wir jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 13,39 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+0,75 Prozent) liegt. Daher wird die Fnb -Pa-Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist die Fnb -Pa im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine Dividendenrendite von 3,64 % auf, was 135,22 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 138,85 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Fnb -Pa-Aktie war in den letzten Tagen neutral. Es war keine eindeutige Richtung zu erkennen, jedoch wurden verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fnb -Pa liegt bei 30,08, was darauf hindeutet, dass die Situation weder als überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird auch hier eine Bewertung als "Neutral" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich also für die Fnb -Pa-Aktie in verschiedenen Kategorien eine Bewertung als "Neutral".