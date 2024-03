FNB Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fnb -Oh-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 83,33, was auf eine Überbewertung hindeutet. Daher ergibt sich insgesamt eine schlechte RSI-Bewertung für die Fnb -Oh-Aktie.

Aus technischer Sicht ergibt sich ein Durchschnitt von 19,83 USD für den Schlusskurs der Fnb -Oh-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 20 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 21,68 USD, was zu einer schlechten kurzfristigen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung für die Fnb -Oh-Aktie wird als neutral eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion bleiben ebenfalls neutral.

Zusammenfassend ergibt sich eine neutrale Gesamtbewertung für die Fnb -Oh-Aktie basierend auf dem RSI, der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment.