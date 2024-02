FNB Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "FNB":

Die Aktie von Fnb -Pa wird von Fachleuten als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt der Handelsbanken eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 9,97, während das Branchen-KGV bei 16,62 liegt. Dies ergibt eine Unterbewertung von 40 Prozent im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In technischer Hinsicht wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Fnb -Pa derzeit bei 11,94 USD gehandelt, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 13,5 USD, was einem Abstand von +13,07 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 13,37 USD, was einem Abstand von +0,97 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird auf Basis der beiden Zeiträume eine "Gut"-Einstufung vorgenommen.

Die Analystenbewertungen der Fnb -Pa in den letzten zwölf Monaten ergaben insgesamt 2 "Gut"- und 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen, was zu einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut" führt. Die Kursprognose von 15 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 11,11 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Fnb -Pa somit eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Aktie von Fnb -Pa im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,33 Prozent erzielt, was 151428,2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -1,29 Prozent, und Fnb -Pa liegt aktuell 5,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.