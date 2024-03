FNB Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "FNB Bancorp":

Die technische Analyse der Fnb -Pa-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 66,76 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 60,52 USD weicht somit um -9,35 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 61,42 USD, was einer Abweichung von nur -1,47 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Fnb -Pa-Aktie zeigen eine mittlere Aktivität bei den Beiträgen und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering und es lassen sich kaum Änderungen identifizieren, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Fnb -Pa als Neutral-Titel einzustufen, mit einem RSI7-Wert von 50 und einem RSI25-Wert von 50.

Insgesamt zeigt sich eine eher neutrale Anleger-Stimmung bei Fnb -Pa in den Diskussionsforen und sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.