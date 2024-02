FNB Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "FNB":

Die Aktie von Fnb -Pa wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,97 im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken". Dies bedeutet, dass die Aktie um 47 Prozent niedriger bewertet wird und daher aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Stimmung und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Fnb -Pa zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 11,69 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 11,98 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 13,43 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".

Insgesamt wird die Aktie von Fnb -Pa sowohl aus fundamentaler, sentimentaler, analystischer und technischer Sicht als "Gut" eingestuft.