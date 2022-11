FM Recruiting expandiert und sucht neue Kolleginnen und Kollegen

Hannover (ots) -Die FM Recruiting, eine Agentur zur Mitarbeitergewinnung für Pflegeheime und Pflegedienste mit Sitz in Hannover, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Kolleginnen und Kollegen. Das Unternehmen der FM Consulting GmbH hat sich der Aufgabe verschrieben, dem deutschlandweiten Pflegenotstand entgegenzuwirken und das Pflegesystem nachhaltig zu verbessern. Gesucht werden aktuell 10 Mitarbeiter im Backoffice, Business Development, in der Kundenbetreuung sowie im Marketing und Vertrieb.Geschäftsführer Max Grinda: "Wir stellen bei FM Recruiting konstant weitere Mitarbeiter ein, denn die Nachfrage nach unserer Leistung wächst weiterhin enorm. Immer mehr Pflegebetriebe erkennen die Chancen des Social-Recruitings und suchen uns auf, um für sie die passenden Mitarbeiter zu finden. So konnten wir bereits mehr als 250 Partnerbetriebe dabei unterstützen, neue Bewerbungen zu generieren und qualifizierte Fachkräfte einzustellen. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, sind wir in diesem Jahr in ein größeres Büro gezogen und bieten damit auch neuen Mitarbeitern ausreichend Platz."Als zertifizierter TOP Arbeitgeber und Mitglied von FAIRFAMILY bietet die FM Recruiting ihren Mitarbeitern neben einem engagierten und freundlichen Umfeld, klaren Strukturen und Prozessen und echten Aufstiegsmöglichkeiten auch über 300 Gesundheitsangebote und Benefits, die die Mitarbeiter und ihre Familienangehörigen gesundheitlich vollumfänglich versorgen. Darunter zählen Massagen, digitale Programme zur Achtsamkeit und Fitness sowie verschiedene Gesundheitsservices wie Facharzt-Terminvereinbarungen innerhalb von 5-10 Tagen.FM Recruiting verfolgt dabei eine klare Philosophie, die durch Herzlichkeit, Authentizität, Kundennähe und Sicherheit geprägt ist. Jeder Mitarbeiter arbeitet täglich mit vollem Engagement daran, die gemeinsame Vision voranzutreiben."Was unsere Agentur besonders auszeichnet, ist unser Zusammenhalt und der familiäre Umgang im Team. Wir alle haben den Wunsch, gemeinsam etwas zu bewegen und stehen uns gegenseitig mit einem offenen Ohr zur Seite. Da es in der Pflegebranche auch in Zukunft viel Entwicklungspotenzial geben wird, können sich Mitarbeiter bei uns auf einen Job mit wahren Zukunftsperspektiven verlassen", erklärt Felix Hahnewald, Mitgründer von FM Recruiting.Über Max Grinda:Max Grinda und Felix Hahnewald sind die Geschäftsführer von FM Recruiting. Mit ihrer Agentur unterstützen sie Pflegeunternehmen dabei, dem sich zuspitzenden Mangel an Fachkräften zu trotzen und mehr qualifizierte Bewerbungen zu generieren. Mit ihrer 4S-Methode erhalten ihre Kunden planbar und zuverlässig mehr Bewerbungen von qualifizierten Fachkräften aus ihrer Region, die an einem guten Arbeitgeber interessiert sind. Weitere Informationen unter: https://fm-recruiting.de/ (https://fm-recruiting.de/)Pressekontakt:https://fm-recruiting.de/Max Grinda und Felix HahnewaldFM Consulting GmbHE-Mail: info@fm-recruiting.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: FM Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell