FM Recruiting®: Als Aussteller auf der Mitgliederversammlung des Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa)

Hannover (ots) -Die FM Consulting GmbH, eine in Hannover ansässige Recruiting-Agentur spezialisiert auf die Pflegebranche, nahm als Aussteller an der Mitgliederversammlung der Landesgeschäftsstelle Niedersachsen, des Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) teil. Die Veranstaltung fand mit über 150 Geschäftsführern aus der Pflegebranche statt und bot eine hervorragende Gelegenheit zum Netzwerken und Austauschen mit Schlüsselakteuren und Entscheidungsträgern der Branche.Die Geschäftsführer Max Grinda und Felix Hahnewald: "Die Mitgliederversammlung des bpa war eine wertvolle Plattform, um unser Engagement für innovative Lösungen in der Pflegebranche zu demonstrieren. Es war inspirierend, die Vielfalt an Ideen und Initiativen in der Pflegebranche zu sehen und sich mit anderen engagierten Akteuren auszutauschen."Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), eine führende Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienste in Deutschland, vertritt mehr als 10.000 Mitgliedseinrichtungen, darunter Pflegeheime, ambulante Dienste und Tagespflegen. Die jährliche Mitgliederversammlung ist eine Schlüsselveranstaltung, bei der aktuelle Themen und Herausforderungen diskutiert werden, die die Zukunft der Pflegebranche beeinflussen können.Die Veranstaltung beinhaltete neben informativen Vorträgen auch Diskussionen zu aktuellen Herausforderungen und Chancen in der Pflegebranche. Branchenexperten referierten dabei unter anderem zu Themen wie dem demografischen Wandel, dem umfassenden Fachkräftemangel sowie zu den Bereichen Digitalisierung und Qualitätssicherung.Spannende Insights erhielten Teilnehmer auch am Stand von FM Recruiting®, wo die Experten ihr Know-how in Sachen Mitarbeitergewinnung teilten. Gemeinsam arbeitet das Team rund um die Geschäftsführer Max Grinda und Felix Hahnewald daran, die Mitarbeitergewinnung in der Pflege messbar zu vereinfachen. Dabei genießen sie mittlerweile das Vertrauen zahlreicher Unternehmen aus der Pflege. Mehr als 18.000 generierte Bewerbungen geben den Strategien des Unternehmens recht."Die Teilnahme an der bpa-Mitgliederversammlung war eine äußerst bereichernde Erfahrung für uns. Wir freuen uns darauf, die gewonnenen Kontakte zu vertiefen und weiterhin eng mit den Mitgliedern des bpa zusammenzuarbeiten, um die Pflegebranche auch weiterhin zu unterstützen und weiter zu verbessern", sagen Max Grinda und Felix Hahnewald.