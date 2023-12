FM Mattsson Mora AB Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Be Semiconduct":

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Faktoren, um die Stimmung der Investoren und Nutzer im Internet zu messen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Bei der Aktie von Fm Mattsson Mora zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen zeigt indes kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Fm Mattsson Mora bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fm Mattsson Mora mit einem Wert von 13,53 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Bauprodukte". Somit kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Fm Mattsson Mora auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,36 % aus, was 2,13 Prozentpunkte mehr ist als der Durchschnitt der Branche "Bauprodukte". Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine Bewertung von "Gut".

In den sozialen Medien zeigte sich in den letzten Tagen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Fm Mattsson Mora. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf der Basis einer Stimmungsanalyse erhält Fm Mattsson Mora daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.