FM Mattsson Mora AB Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Dividendenrendite für Fm Mattsson Mora beträgt derzeit 5,36 Prozent und übertrifft den Durchschnitt von 3,84 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von Analysten.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Fm Mattsson Mora als neutral eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 29,41, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25-Wert von 38,1 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird das Unternehmen auf der Grundlage des Relative Strength-Indikators als "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien ergab keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in Bezug auf Fm Mattsson Mora in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für Fm Mattsson Mora ebenfalls als "Neutral" bewertet.