FM Mattsson Mora AB Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die fundamentale Analyse für Fm Mattsson Mora zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,53 liegt, was im Vergleich zum Branchenmittel von 46,61 deutlich günstiger ist. Daraus ergibt sich eine Unterbewertung von 71 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt, dass über Fm Mattsson Mora in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fm Mattsson Mora liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daraus ergibt sich eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist, und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Fm Mattsson Mora die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.