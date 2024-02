FM Mattsson Mora AB Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) der Fm Mattsson Mora-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 96 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 69,35, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Fm Mattsson Mora höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Bauprodukte, mit einer Differenz von 1,41 Prozentpunkten (4,36 % gegenüber 2,94 %), was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Fm Mattsson Mora neutral sind, was zu einer entsprechenden "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Fm Mattsson Mora-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,53 bewertet, was 72 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen der Branche "Bauprodukte" (49,1). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.