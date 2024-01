FM Mattsson Mora AB Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

In den letzten Wochen konnte bei Fm Mattsson Mora keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Fm Mattsson Mora daher in diesem Bereich ein "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Fm Mattsson Mora verläuft aktuell bei 53,47 SEK, was die Aktie die Einstufung "Gut" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 58,4 SEK aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +9,22 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit ein Niveau von 53,28 SEK hat, entspricht die aktuelle Differenz von +9,61 Prozent einem "Gut"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet somit "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Fm Mattsson Mora derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauprodukte, mit einem Unterschied von 1,31 Prozentpunkten (4,36 % gegenüber 3,05 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Die Aktie von Fm Mattsson Mora wird nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 13,53 insgesamt 71 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte" (47,22). Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".