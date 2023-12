FM Mattsson Mora AB Aktie: Grund zur Sorge?

Die Aktie von Fm Mattsson Mora wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,53 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Bauproduktebranche (47,39) eine Unterbewertung um 71 Prozent darstellt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht als "gut" eingestuft werden kann.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI) für die Fm Mattsson Mora einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf einer erweiterten Basis von 25 Tagen (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, der ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI als "neutral" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt für die Fm Mattsson Mora-Aktie einen Wert von 53,37 SEK für die letzten 200 Handelstage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 51,45 SEK, was zu einer "gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Fm Mattsson Mora-Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen wird, während die technische Analyse ein neutrales bis positives Bild zeigt.