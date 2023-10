FMTG startet neue Investmentrunde und sammelt in Vorphase von bestehenden Anleger_innen bereits über 5 Millionen Euro

Wien (ots) -Am 6. Oktober 2023 ist die 11. Crowdinvestment-Kampagne der Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG (FMTG) unter dem Motto „Ihre Anlage. Investieren in Qualität & Kompetenz“ an den Start gegangen. Vorab hatten bestehende Investor_innen bereits die Möglichkeit, exklusiv ein Investment zu tätigen. Mit offiziellem Start der Kampagne wurden so bereits über 5 Millionen Euro Kapital generiert. Seit Freitag, den 6. Oktober 2023, ist die Kampagne für alle Interessierten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz geöffnet. Investor_innen erwarten äußerst attraktive, an die aktuelle Zinslandschaft angepasste Konditionen sowie besondere Zusatzleistungen und die Möglichkeit einer Mitgliedschaft im Ambassador-Club. Die Mittel der Kampagne fließen unter anderem in die Entwicklung eines exklusiven 5-Sterne Resorts am Gardasee.Die FMTG, die seit 2017 erfolgreich auf Crowdinvesting als Ergänzung in ihrer Finanzierungsstrategie setzt, hat mit mittlerweile zehn gelungenen Kampagnen europaweit Aufmerksamkeit auf sich gezogen und insgesamt rund 51 Millionen Euro mit der Kraft der Crowd gesammelt. Seit 2022 werden die Kampagnen über die eigene digitale Investmentplattform FMTG Invest abgewickelt. „Allein mit der letzten Kampagne, die im Mai 2023 zu Ende gegangen ist, konnten wir mehr als 10 Millionen Euro in Österreich und Deutschland generieren“, so Otmar Michaeler, CEO der FMTG. „Ganz besonders freuen wir uns, dass viele unserer mehr als 3.500 Investor_innen bereits mehrfach investiert sind und über die Jahre geschätzte Mitglieder der Falkensteiner-Familie geworden sind“Attraktive Konditionen für Investments in TourismusprojekteDie mit großem Interesse erwartete 11. Kampagne unter dem Motto „Ihre Anlage. Investieren in Qualität & Kompetenz“ läuft in Österreich, Deutschland und der Schweiz mit noch attraktiveren Konditionen. Für eine Laufzeit von 5 Jahren haben Investor_innen die Wahl zwischen einer Zinszahlung in cash von 6% p.a. oder in Form von Hotelgutscheinen in Höhe von 8% p.a. Ab einem Investment von 10.000 Euro erhalten sie zusätzlich einen Falkensteiner-Gutschein in Höhe von 1.200 Euro. Wer eine Affinität zu sehr schönen Hotels in intakter Natur hat und die entsprechende Risikotragfähigkeit für ein Projekt-Investment mitbringt, findet bei FMTG Invest interessante Investment Möglichkeiten mit attraktiven Renditeoptionen. Der Zinsertrag aus dem Investment kann zudem direkt in einen Urlaub in einem Falkensteiner Hotel umgewandelt werden. „Bei der letzten Kampagne haben sich rund 50% unserer Investor_innen für die Auszahlung der Zinsen in Form von Hotel-Gutscheinen entschieden und uns mit einem durchschnittlichen Investment von mehr als 11.000 Euro ihr Vertrauen geschenkt“, so Anne Aubrunner, Managing Director FMTG Invest. Investments sind ab einer Summe von 500 Euro möglich. Die Zeichnungsfrist endet am 31.10.2023.Weitere Expansion in den Alpe-Adria-RaumDie Mittel der 11. Crowdinvestment-Kampagne fließen unter anderem in die weitere Expansion im Heimatmarkt Italien - nämlich in die Entwicklung eines exklusiven Resorts direkt am Ufer des Gardasees. Teil des Resorts werden ein 5-Sterne Hotel, als Teil der Premium Collection, sowie exklusive Premium Living Apartments sein. Für das Architekturkonzept sowie das Interior Design zeichnet Architekt Matteo Thun verantwortlich. Zudem spiegelt das Konzept des botanischen Gartens von Star-Landschaftsarchitekt João Nunes die üppige Biodiversität der Region und des Sees wider. „Mit unserem neuesten Projekt in Salò schaffen wir ein Premiumprodukt, das sich perfekt in die Region einfügt und für unsere Hauptmärkte - Italien, Deutschland, die Schweiz und Österreich - ein äußerst attraktives Reiseziel darstellt“, so Michaeler.Weitere Projekte der FMTG, die sich zurzeit am italienischen Markt in Entwicklung befinden, sind ein Hotel in Bozen sowie ein 5-Sterne Resort in Licata auf Sizilien.Vorab bereits über fünf Millionen Euro Kapital gesammeltBereits vor dem offiziellen Start der 11. Crowdinvestment-Kampagne hatten bestehende Investor_innen exklusiv die Möglichkeit, ihr Investment vorab zu tätigen. „Der Erfolg der letzten Kampagnen zeigt, dass unsere Investor_innen die Entwicklungsprojekte der FMTG spannend finden und an unsere Kompetenz glauben“, so Aubrunner. Bereits vor dem offiziellen Start der Kampagne wurden somit über 5 Millionen Euro gesammelt.Exklusive Vorteile für Ambassador Club MitgliederFür Top-Investor_innen hat die FMTG im Juni 2022 einen eigenen Ambassador Club gegründet. Dieser bietet den Mitgliedern die Möglichkeit für exklusive Treffen und persönliche Hintergrundgespräche mit dem Top-Management der FMTG. Mittlerweile ist die Ambassador-Community stark gewachsen. „Wir wissen die Loyalität und das Vertrauen der Investor_innen sehr zu schätzen. Der persönliche Austausch im Rahmen der Ambassador Treffen hilft uns dabei, die individuellen Bedürfnisse und Erwartungen unserer Gäste und Investor_innen noch besser zu verstehen“, erklärt Erich Falkensteiner, Aufsichtsratspräsident der FMTG. Ab einem Investment von 65.000 Euro können Investor_innen den Ambassador-Status erlangen und sind damit zu einem exklusiven Event eingeladen. Mit den Ambassadeuren der kommenden Kampagne geht die Reise im März 2024 zurück zu den Wurzeln der Familie Falkensteiner nach Südtirol ins 5-Sterne Falkensteiner Hotel Kronplatz - inklusive zwei Übernachtungen.Rechtshinweis AT: Der Erwerb der Veranlagung ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Ein den Bestimmungen des österr. Kapitalmarktgesetzes entsprechender Prospekt ist nach seiner Prüfung durch einen Prospektkontrollor gemäß § 7 KMG über www.fmtg-invest.com und www.fmtg-invest.at erhältlich. Eine Printversion des Prospekts kann bei FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG, Walcherstrasse 1A, 1020 Wien, +43 (0) 509 912 1113, während der üblichen Bürozeiten angefordert werden.Rechtshinweis DE- Hinweis gemäß §12 Abs.2 Vermögensanlagengesetz: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Für die Crowdinvesting-Kampagne in Deutschland finden Sie aufwww.fmtg-invest.comdas von der BaFin gebilligte Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB) der FMTG –Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG über die angebotene Vermögensanlage in Form von qualifizierten Nachrangdarlehen.Risikohinweis CH: Gesetzlicher Hinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Weitere Infos finden Sie unter:www.fmtg-investcomÜber die Falkensteiner Gruppe:Die FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group ist eines der führenden Tourismusunternehmen in privater Hand in sechs europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Bereiche Falkensteiner Hotels & Residences mit derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, drei Appartement-Anlagen und einem Premium Campingplatz, die FMTG Development, die FMTG Invest und den Tourismusberater Michaeler & Partner.Pressekontakt:Alexandra GeyerDirector of PR & Public AffairsFMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AGTelefon: +43 69917187073E-mail: Alexandra.Geyer@falkensteiner.comOriginal-Content von: Falkensteiner Michaeler Tourism Group, übermittelt durch news aktuell