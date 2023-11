FMC: Erwarten Anleger beeindruckenden Umsatzanstieg um 58,31% im vierten Quartal?

In nur 83 Tagen wird das in Philadelphia ansässige Unternehmen FMC seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Die Anleger sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der FMC-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 7,71 Mrd. EUR werden die Investoren mit Spannung auf die neuen Quartalszahlen warten. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem starken Umsatzplus kommen wird. Für das vierte Quartal 2022 belief sich der Umsatz von FMC auf 1,52 Mrd. EUR und nun wird ein Anstieg um beeindruckende +58,31 Prozent auf 2,40 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn dürfte voraussichtlich um +46,66% steigen und sich somit auf 375,91 Mio. EUR belaufen.

Analysten sind auch optimistisch hinsichtlich des Jahresergebnisses: Der Umsatz soll um +58,31 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +46,66 Prozent auf 986,66 Mio. EUR ansteigen. Im vergangenen Jahr betrug der Gewinn noch 672,76 Mio.EUR . Das Ergebnis pro Aktie soll ebenfalls positiv sein und sich um +46,66% erhöhen; damit würde es bei einem Wert von 6,79 EUR liegen.

Einige Investoren reagieren jedoch skeptisch auf die Schätzungen für die Quartalszahlen – in den letzten 30 Tagen ist der Kurs um -17 ,90 % gefallen.

Die Analysten schätzen den Einfluss auf den Aktienkurs wie folgt ein: Nach 12 Monaten wird der Preis der Aktie voraussichtlich bei 103,43 EUR liegen, was einem Gewinn von +115,71% basierend auf dem aktuellen Kurs entsprechen würde. Investoren, die jetzt einsteigen wollen, können also laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +115,71 % in 12 Monaten rechnen.

Die Charttechnik zeigt einen stark negativen Trend im Kursverlauf von FMC; Der gleitende Durchschnitt über 50 Tage bietet keine Unterstützung.

