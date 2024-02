FMC Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Aktie von Fmc bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4,46 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen niedrigeren Ertrag von 8310,64 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen und Stimmungen in Bezug auf Fmc. In den letzten zwei Wochen überwiegen jedoch die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Entwicklungen und acht identifizierten Handelssignalen, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Fmc-Aktie um -11,51 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage abweicht, was kurzfristig als negativ bewertet wird. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich eine negative Einschätzung, da die Distanz zum GD200 bei -33,08 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" zeigt sich, dass die Rendite der Fmc-Aktie um -58,33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Chemikalien" liegt die Rendite mit 858,75 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.