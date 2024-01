FMC Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die technische Analyse der Fmc-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 63,05 USD liegt, was einer Entfernung von -27,97 Prozent vom GD200 (87,53 USD) entspricht. Dies stellt ein "Schlecht"-Signal dar. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 56,37 USD, was einem Abstand von +11,85 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Fmc-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses fällt auf, dass die Rendite der Fmc-Aktie mit -54,8 Prozent mehr als 108 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von 53,43 Prozent aufweist, liegt die Fmc-Aktie mit 108,23 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende beträgt die Dividendenrendite in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 4,32 Prozent, was 8269,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Chemikalien, 8273,47) liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Fmc-Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.