FMC Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Wer derzeit in die Aktie von Fmc investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 4,32 % einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Chemikalien erwarten. Die Differenz beträgt 8338,04 Prozentpunkte, was auf niedrigere Dividendenausschüttungen des Unternehmens hinweist und zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert für Fmc liegt bei 68,17, was als neutral eingestuft wird, da weder überkauft noch -verkauft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 43, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Analysten haben für Fmc in den letzten 12 Monaten insgesamt 8 positive, 1 neutrale und 1 negative Empfehlung ausgesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die jüngsten Analysen bestätigen dieses Gesamturteil. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Fmc liegt bei 131,7 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 121,31 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 59,51 USD liegt. Auch hier erhält das Unternehmen die Bewertung "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Für Fmc wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis einer "Schlechten" Stimmung führt.