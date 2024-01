FLSmidth & Co. Aktie: Das wird nichts mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "FLSmidth":

Die Einschätzung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Umsatz- und Gewinnzahlen, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Flsmidth & A- eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was positiv bewertet wird. Allerdings gab es auch eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Flsmidth & A- liegt bei 77,24, was auch als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 60,31, was zu einer "Neutral" Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie von Flsmidth & A- im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 36,19, was einem Abstand von 11 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 40,56 entspricht. Daher wird eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ausgesprochen.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Flsmidth & A- in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit zwei positiven und vier negativen Tagen sowie drei neutralen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Auf dieser Basis erhält Flsmidth & A- daher eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird die Aktie von Flsmidth & A- aufgrund des hohen Diskussionsniveaus und der negativen Stimmung in den sozialen Medien und Nachrichten mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.