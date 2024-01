FLSmidth & Co. Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "FLSmidth":

Die technische Analyse der Flsmidth & A-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 294,88 DKK, während der aktuelle Kurs bei 287,2 DKK liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -2,6 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 277,14 DKK nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "+3,63 Prozent"-Rating und einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen führt.

Das Anleger-Sentiment für die Flsmidth & A-Aktie ist positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Überwiegend positive Meinungen wurden veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Flsmidth & A- derzeit eine Dividendenrendite von 1,12 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,45 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Flsmidth & A-Aktie zeigt ebenfalls interessante Werte. Der RSI bei einem Niveau von 27,78 führt zu einer "Gut"-Einstufung, während der RSI25 bei 44,67 zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigen sich also gemischte Signale in Bezug auf die Flsmidth & A-Aktie, wobei die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine neutrale bis positive Bewertung ergeben, während die Dividende eher negativ bewertet wird. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.