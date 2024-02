FLSmidth & Co. Aktie: Einfach nur Spitze!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Flsmidth & A-Aktie bei 308,2 DKK liegt, was einer Entfernung von +3,42 Prozent vom GD200 (298,01 DKK) entspricht. Dies signalisiert neutralen Zustand. Im Vergleich dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, bei 279,76 DKK. Dies bedeutet, dass ein positives Signal vorliegt, da der Abstand +10,17 Prozent beträgt. Alles in allem wird der Kurs der Flsmidth & A-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Flsmidth & A in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine positive Tendenz, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die gestiegene Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. Daher wird der Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating zugesprochen.

Von fundamentaler Seite betrachtet erscheint die Flsmidth & A-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 39,21, was einem Abstand von 34 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 59,15 entspricht. Auf dieser Basis wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Hinsichtlich der Dividende weist Flsmidth & A derzeit eine Dividendenrendite von 1,12 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Bauwesen") von 4,46 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,34 Prozentpunkten ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.