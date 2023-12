FLSmidth & Co. Aktie: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "FLSmidth":

Auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses wird die Flsmidth & A- derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 294,62 DKK, was bedeutet, dass der Aktienkurs (289,8 DKK) um -1,64 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 277,12 DKK, was einer Abweichung von +4,58 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen kaum eine Veränderung für Flsmidth & A- festgestellt werden. Daher erhält die Aktie von uns die Bewertung "Neutral". Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Flsmidth & A- eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt schüttet Flsmidth & A- derzeit niedrigere Dividenden aus, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Flsmidth & A--Aktie beträgt derzeit 17, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen weniger volatil und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Flsmidth & A- daher ein "Gut"-Rating.