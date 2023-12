FLSmidth Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Flsmidth & A- beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,12 Prozent und liegt mit 0,09 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,03) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Flsmidth & A- daher als "Neutral".

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Flsmidth & A-. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 55,62 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 44,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für Flsmidth & A-. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt zwei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Flsmidth & A- unterhalten. Die Redaktion bewertet die Aktie daher mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse erhält die Flsmidth & A--Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -3,19 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +2,64 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.